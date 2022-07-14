Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gültekin’i Kırmızılar İçerisinde… “Yaktın Buraları Kavurdun!” Yanında Hande Erçel Bile Sönük…
ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuğa başlayan ve kısa sürede popülerlik kazanan Selin Genç, yeni projesi öncesinde tatile çıktı. Tatilinden fotoğraf paylaşan Selin Genç, takipçilerinin nefesini keserken; ilginç yorumlar da aldı! İşte detaylar...
ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuğa başlayan ve kısa sürede popülerlik kazanan Selin Genç, yeni projesi öncesinde tatile çıktı. Tatilinden fotoğraf paylaşan Selin Genç, takipçilerinin nefesini keserken; ilginç yorumlar da aldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i Selin Genç ne paylaştı? Selin Genç nasıl bir paylaşım yaptı? Selin Genç’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 14:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.