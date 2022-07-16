- 16 Tem 2022 - 21:41

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gültekin’i Selin Genç Kırmızılar İçerisinde Yaz Sezonunu Açtı! “Yaktın Buraları Kavurdun!” Yanında Hande Erçel Bile Sönük…

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuğa başlayan ve kısa sürede popülerlik kazanan Selin Genç, yeni projesi öncesinde tatile çıktı. Tatilinden fotoğraf paylaşan Selin Genç, takipçilerinin nefesini keserken; ilginç yorumlar da aldı! İşte detaylar...

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile oyunculuğa başlayan ve kısa sürede popülerlik kazanan Selin Genç, yeni projesi öncesinde tatile çıktı. Tatilinden fotoğraf paylaşan Selin Genç, takipçilerinin nefesini keserken; ilginç yorumlar da aldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i Selin Genç ne paylaştı? Selin Genç nasıl bir paylaşım yaptı? Selin Genç’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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16 Tem 2022 - 21:41 - Magazin

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