Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin Neden Ayrıldıkları Ortaya Çıktı! Apar Topar Evlenip, Apar Topar Ayrılmışlardı! Yaşanan Son Olay…

Geçtiğimiz sene eylül ayında mahkemenin yolunu tutan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, tek bir celsede boşanmış ve uzunca süre bir araya gelmemişti. Geçen sürenin ardından ikinci kez evliliklerine şans vermeyi deneyen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir kez daha nikah masasına oturmuştu. Ancak, bir süredir ayrı takılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin yine boşanacağı iddia edildi! Peki, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ayrıldı mı? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci bir kez daha mı boşanıyor? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden ayrı ayrı tatile çıktı? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden birbirini takipten çıktı? İşte, detaylar…

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