Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Yine Ayrıldı! Bu Sefer Dönüş Yok... Büyük Sır Ortaya Çıktı! Apar Topar Evlenip, Apar Topar Ayrılmışlardı! Yaşanan Son Olay…
Geçtiğimiz sene eylül ayında mahkemenin yolunu tutan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, tek bir celsede boşanmış ve uzunca süre bir araya gelmemişti. Geçen sürenin ardından ikinci kez evliliklerine şans vermeyi deneyen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir kez daha nikah masasına oturmuştu. İşte ikili ile ilgili son detay ve açıklamalar...
Geçtiğimiz sene eylül ayında mahkemenin yolunu tutan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çifti, tek bir celsede boşanmış ve uzunca süre bir araya gelmemişti. Geçen sürenin ardından ikinci kez evliliklerine şans vermeyi deneyen Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, bir kez daha nikah masasına oturmuştu. Ancak, bir süredir ayrı takılan Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci’nin yine boşanacağı iddia edildi! Peki, Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ayrıldı mı? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci bir kez daha mı boşanıyor? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden ayrı ayrı tatile çıktı? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden birbirini takipten çıktı? İşte, detaylar…
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15 Tem 2022 - 00:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.