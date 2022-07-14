Melek Mosso’nun Bikinisi Şok Etti! “Nereden Arayıp Buluyorsunuz!” Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Bu Ne Hal Melek!”
Bir süredir müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, iki konser arasını fırsat bilerek, soluğu deniz kenarında aldı. Melek Mosso’nun objektiflere yansıyan halleri ise, herkesi bir hayli şaşırttı. İşte Melek Mosso ve yeni bikinili hali...
Bir süredir müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, iki konser arasını fırsat bilerek, soluğu deniz kenarında aldı. Melek Mosso’nun objektiflere yansıyan halleri ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Melek Mosso tatile mi çıktı? Melek Mosso objektiflere nasıl yakalandı? Melek Mosso nerede tatil yapıyor? İşte, detaylar…
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14 Tem 2022 - 15:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.