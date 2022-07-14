- 14 Tem 2022 - 15:04 G: 14 Tem 2022 - 15:09

Melek Mosso’nun Bikinisi Şok Etti! “Nereden Arayıp Buluyorsunuz!” Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Bu Ne Hal Melek!”

Bir süredir müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, iki konser arasını fırsat bilerek, soluğu deniz kenarında aldı. Melek Mosso’nun objektiflere yansıyan halleri ise, herkesi bir hayli şaşırttı. İşte Melek Mosso ve yeni bikinili hali...

Bir süredir müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, iki konser arasını fırsat bilerek, soluğu deniz kenarında aldı. Melek Mosso’nun objektiflere yansıyan halleri ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Melek Mosso tatile mi çıktı? Melek Mosso objektiflere nasıl yakalandı? Melek Mosso nerede tatil yapıyor? İşte, detaylar…

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14 Tem 2022 - 15:04 - Magazin

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Melek Mosso’nun Bikinisi Şok Etti! “Nereden Arayıp Buluyorsunuz!” Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Bu Ne Hal Melek!” mask
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