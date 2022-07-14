Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle…

En son olarak Yasak Elma dizisinde, Kumru’nun arkadaşı Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, kısa bir ekran macerası yaşadıktan sonra ayrılma kararı almıştı. İddialara göre Yasmin Erbil’in babası Mehmet Ali Erbil’in taciz iddialarına karışmasından hemen sonra Canan karakterinin hikayesi bitirilmişti. Yasak Elma dizisinden sonra bir daha ekranlara dönmeyen Yasmin Erbil, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte arkadaşlarıyla tatile çıktı! Tatilinden pozlar paylaşan Yasmin Erbil, görenlerin yüreklerini hoplatacak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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