- 14 Tem 2022 - 17:23

Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sevgilisi herkesi mosmor etti! Aralarındaki yaş farkını duyanlar ise çılgına döndü! Ne 5 yaş var, ne 10 yaş ne de 15… “Kendine yazık ediyorsun” yorumlarını alan Hazal Çağlar, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gönül Dağı dizisinde Cahit Süvarioğlu’nun hayat verdiği Ramazan karakterinin sevgilisi olan Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, ikilinin birbirlerine olan uyumlarından dolayı sık sık aşk dedikodularına karışmışlardı. Daha sonra iki isminde hayatında bambaşka isimlerin olduğu ortaya çıkmıştı. Güzel isim Hazal Çağlar’ın aşk yaşadığı ismi görenler ise resmen şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Tem 2022 - 17:23 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!” mask
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