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14 Tem 2022 - 17:23

Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sevgilisi herkesi mosmor etti! Aralarındaki yaş farkını duyanlar ise çılgına döndü! Ne 5 yaş var, ne 10 yaş ne de 15… “Kendine yazık ediyorsun” yorumlarını alan Hazal Çağlar, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…