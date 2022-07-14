- 14 Tem 2022 - 17:26 G: 14 Tem 2022 - 17:43

Kalp Rahatsızlığı Olanların Dikkatine! Sadece Bunları Yiyerek; Sağlığınıza Kavuşabilirsiniz… Doktorlar Bile Israrla Tavsiye Ediyor! Sadece 4 Ürün…

Kalp rahatsızlığı özellikle günümüzde en çok sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 10 kişiden 7’si kalp ve kalp rahatsızlıklarını çekiyor. Haberler Ankara olarak oldukça önemli olan bu sağlık sorununu engelleyecek ya da azaltacak 4 ürünü sizler için derledik. Doktorların bile ısrarla tavsiye ettiği bu 4 ürün; düzenli tüketildiği takdirde sağlığınıza yeniden kavuşabilirsiniz…

Hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı olan meyveler, bizlerin vücudunu yeniden tazeler. Doğanın harikası olan meyveler, özellikle sebze tüketimini sevmeyen ya da az olanlar insanlar için bir avantajdır. Kalp sağlığı sorununuz ya da kalp sağlığı hakkında endişeleriniz varsa tüketeceğiniz bu 4 meyve, kurtarıcınız olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Tem 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bayramda Kilo Alanlar Dikkat! Sadece 5 Günde 5 Kilo Vereceksiniz… Yağlarınız Eriyip Gidecek; İncecik Dal Gibi Kalacaksınız! Diyet Listesi Çıktı… mask
Bayramda Kilo Alanlar Dikkat! Sadece 5 Günde 5 Kilo Vereceksiniz… Yağlarınız Eriyip Gidecek; İncecik Dal Gibi Kalacaksınız! Diyet Listesi Çıktı…
Yüzdeki Sivilce Lekelerine Bomba Çözüm! Sadece 1 Gecede Yüzünüz Işıl Işıl Olacak! Kolay, Hızlı ve Masrafsız… Hemen Deneyin! mask
Yüzdeki Sivilce Lekelerine Bomba Çözüm! Sadece 1 Gecede Yüzünüz Işıl Işıl Olacak! Kolay, Hızlı ve Masrafsız… Hemen Deneyin!
Zayıflamak ve Yağ Yakmak İstiyorsanız Dikkat! Sadece Bu 4 Yiyecekle Dal Gibi Kalacaksınız! Göbeğiniz Yok Olup Gidecek… mask
Zayıflamak ve Yağ Yakmak İstiyorsanız Dikkat! Sadece Bu 4 Yiyecekle Dal Gibi Kalacaksınız! Göbeğiniz Yok Olup Gidecek…
Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi! mask
Maske Yasağı Kabusu Yeniden Geliyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kötü Haberi Duyurdu! Vaka Sayılarındaki Artış Patlak Verdi!
Göbeğiniz Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor Olabilir! Eğer Bu Göbek Çeşitlerinden Birisine Sahipseniz Yandınız! Siz Kilolu Değilsiniz; Göbeğiniz… mask
Göbeğiniz Sağlığınızı Tehlikeye Atıyor Olabilir! Eğer Bu Göbek Çeşitlerinden Birisine Sahipseniz Yandınız! Siz Kilolu Değilsiniz; Göbeğiniz…
Çapalama yöntemi ile eşinizi kendinize bağlayın! Esra Ezmeci Cinsel Çapalama Ve Tuzlu Su Nasıl Yapılır ve Uygulanır? mask
Çapalama yöntemi ile eşinizi kendinize bağlayın! Esra Ezmeci Cinsel Çapalama Ve Tuzlu Su Nasıl Yapılır ve Uygulanır?
Haftada 2 Kez Yediğiniz Takdirde Hastalık Belası Kaçıyor! Doktorlar Bile “Kesinlikle Yiyin” Diyor… Doğal Antibiyotikten Farksız! mask
Haftada 2 Kez Yediğiniz Takdirde Hastalık Belası Kaçıyor! Doktorlar Bile “Kesinlikle Yiyin” Diyor… Doğal Antibiyotikten Farksız!
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler. mask
Cildinizi Parıl Parıl Parlatacak Şifa Deposu Yaz meyveleri! Gençleştiren, Bin bir Derde Deva Sevilen Yaz Meyveleri Yararları İle Şaşırtıyor! İşte o Şifalı Meyveler.
Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır? mask
Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır?
İmplant Diş Nedir Ve Nasıl Yapılır? İmplant Dikişleri Kaç Günde İyileşir? İmplant Neden 3 Ay Sonra? mask
İmplant Diş Nedir Ve Nasıl Yapılır? İmplant Dikişleri Kaç Günde İyileşir? İmplant Neden 3 Ay Sonra?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kalp Rahatsızlığı Olanların Dikkatine! Sadece Bunları Yiyerek; Sağlığınıza Kavuşabilirsiniz… Doktorlar Bile Israrla Tavsiye Ediyor! Sadece 4 Ürün… mask
Kalp Rahatsızlığı Olanların Dikkatine! Sadece Bunları Yiyerek; Sağlığınıza Kavuşabilirsiniz… Doktorlar Bile Israrla Tavsiye Ediyor! Sadece 4 Ürün…
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!” mask
Gönül Dağı Asuman’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı! Aralarındaki Yaş Farkı Çılgına Çevirdi; Ne 5, Ne 10, Ne 15… “Kendine Yazık Ediyorsun!”
Defne Samyeli Siyah Bikinisiyle Kızlarını Solladı Geçti! Kim Der 50 Yaşında Diye… “Kızların Ayrı Bir Dert, Sen Ayrı…” Fiziğiyle Ortalığı Yakıp Yıktı! mask
Defne Samyeli Siyah Bikinisiyle Kızlarını Solladı Geçti! Kim Der 50 Yaşında Diye… “Kızların Ayrı Bir Dert, Sen Ayrı…” Fiziğiyle Ortalığı Yakıp Yıktı!
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu! mask
Survivor Ayşe, Masterchef Yarışmacıyla Evlenmeye Karar Verdi! Yarışmadan Çıkar Çıkmaz Yüzükler Takıldı! Ayşe’nin Babası “Verdim Gitti” Dedi; Olanlar Oldu!
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı… mask
Masterchef Yarışmasının Ana Kuralları İfşa Edildi! “El Mi Yaman Bey Mi Yaman” Dedi; Ortalığı İnletti! Deliler Gibi Merak Edilen Sorunun Yanıtı…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil İç Çamaşırsız Haliyle Olay Yarattı! “Baban Artık Evlatlıktan Reddetse Yeridir!” Simsiyah Elbisesiyle…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL