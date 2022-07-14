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14 Tem 2022 - 18:21

Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil…

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle yıldızını parlatan Pınar Deniz’in ortaya çıkan o görsellerini tanımak mümkün değil! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu pozları görenler ise “2 saniye bakınca ergenliğinize dönüyorsunuz” yorumlarına neden oldu! Şimdilerde ekranların aranan yüzü olan Pınar Deniz, yıllar önce öyle pozlar vermiş ki, inanmak mümkün değil! İşte merak edilen tüm detaylar…