Pınar Deniz’in O Görsellerini Görenler Tanıyamıyor! “2 Saniye Bakınca Ergenliğinize Dönüyorsunuz!” Öyle Pozlar Vermiş Ki, İnanılır Gibi Değil…
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle yıldızını parlatan Pınar Deniz’in ortaya çıkan o görsellerini tanımak mümkün değil! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu pozları görenler ise “2 saniye bakınca ergenliğinize dönüyorsunuz” yorumlarına neden oldu! Şimdilerde ekranların aranan yüzü olan Pınar Deniz, yıllar önce öyle pozlar vermiş ki, inanmak mümkün değil! İşte merak edilen tüm detaylar…
Aşk101, Yargı ve Aşkın Kıyameti gibi birçok projede yer alan Pınar Deniz, sosyal medyayı sallayıp geçiyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra reklam projelerinde de yer alan Pınar Deniz, yeteneklerini konuşturuyor. Instagram’da 2,7 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz’in sosyal medyada yayılan gençlik görselleri herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.