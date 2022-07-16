Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da birbirlerine giren Adem Kılıççı ve Avatar Atakan, yarışma sonrasında da göndermelerde bulunmaya başladılar! Survivor All Star yarışmasında günlerce kavga eden isimler; yarışma bitince asıl olayı patlattılar! Yakın arkadaşları Murat Ceylan’ın bile illallah ettiği durum; herkesi son noktasına getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı ve 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, hayranlarını şoke etti. Yarışma içerisinde sık sık birbirlerine göndermede bulunan ve kavga eden ikili, asıl olayı yarışmadan sonra patlattılar! Yarışmadan önce birbirleriyle yakın olan isimler; yarışmadan sonra ise öyle olaylar yaşamaya başladı ki, akıl beyin resmen almıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.