- 14 Tem 2022 - 18:38 G: 14 Tem 2022 - 18:58

Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da birbirlerine giren Adem Kılıççı ve Avatar Atakan, yarışma sonrasında da göndermelerde bulunmaya başladılar! Survivor All Star yarışmasında günlerce kavga eden isimler; yarışma bitince asıl olayı patlattılar! Yakın arkadaşları Murat Ceylan’ın bile illallah ettiği durum; herkesi son noktasına getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı ve 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, hayranlarını şoke etti. Yarışma içerisinde sık sık birbirlerine göndermede bulunan ve kavga eden ikili, asıl olayı yarışmadan sonra patlattılar! Yarışmadan önce birbirleriyle yakın olan isimler; yarışmadan sonra ise öyle olaylar yaşamaya başladı ki, akıl beyin resmen almıyor…

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14 Tem 2022 - 18:38 Ankara- Yaşam

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