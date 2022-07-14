Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi; Bitince Asıl Olay Patladı! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından ikinci olarak ayrılan Adem Kılıççı ve 9. olarak ayrılan Avatar Atakan, hayranlarını şoke etti. Yarışma içerisinde sık sık birbirlerine göndermede bulunan ve kavga eden ikili, asıl olayı yarışmadan sonra patlattılar! Yarışmadan önce birbirleriyle yakın olan isimler; yarışmadan sonra ise öyle olaylar yaşamaya başladı ki, akıl beyin resmen almıyor…

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