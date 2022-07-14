Müge Anlı’nın Asıl Aşkı Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Defalarca Kez İtiraf Etmiş… Hayaller Bambaşka, Hayatlar Bambaşka! “Şinasi Enişte Duymasın Müge!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müge Anlı’nın asıl aşkı resmen çıktı! Canlı yayında defalarca kez itiraf eden Müge Anlı, hayranlarını şok içerisinde bırakmayı başardı. Birçok kişi Müge Anlı’nın bu sözlerine karşılık olarak “Şinasi enişte duymasın Müge” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
25 Haziran’da biricik aşkı Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla dünya evine giren Müge Anlı, yıllar sonra gerçek aşkı bulduğunu göstermişti. “Bekarlığın son kalesi” olarak yorumlanan güzel sunucu Müge Anlı’nın yıllar sonra evlenmek istemesi; herkesi şaşırtmıştı. Canlı yayında defalarca kez bir ismi çok beğendiğini açıklayan Müge Anlı’nın söylemleri yine gündeme bomba gibi düştü! Adeta takıntı haline getiren Müge Anlı’nın eşinin bu duruma çok üzüleceği hatta çok kıskanacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.