Müge Anlı’nın Asıl Aşkı Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Defalarca Kez İtiraf Etmiş… Hayaller Bambaşka, Hayatlar Bambaşka! “Şinasi Enişte Duymasın Müge!”

25 Haziran’da biricik aşkı Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla dünya evine giren Müge Anlı, yıllar sonra gerçek aşkı bulduğunu göstermişti. “Bekarlığın son kalesi” olarak yorumlanan güzel sunucu Müge Anlı’nın yıllar sonra evlenmek istemesi; herkesi şaşırtmıştı. Canlı yayında defalarca kez bir ismi çok beğendiğini açıklayan Müge Anlı’nın söylemleri yine gündeme bomba gibi düştü! Adeta takıntı haline getiren Müge Anlı’nın eşinin bu duruma çok üzüleceği hatta çok kıskanacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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