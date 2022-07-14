Seda Sayan Sosyal Medyanın Diline Düştü! Kafasını Duvarlara Vuracak; “Keşke Yapmasaydım” Diyecek Ama Ne Fayda! O Paylaşım Her Şeyi Bitirdi…

Sevgililer Günü’nde biricik aşkı Çağlar Ökten’den evlenme teklifi alan Seda Sayan, ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’le Nisan ayının son günlerinde evlenen Seda Sayan, gündemi uzun bir süre sallamıştı. Evlilik sonrasında balayına çıkan çift, geçtiğimiz günlerde bayram tatili öncesinde Mersin’e Çağlar Ökten’in ailesini ziyarete gitmişlerdi. Seda Sayan’ın o günlerde paylaşmış olduğu tek bir görsel ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!