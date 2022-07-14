Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor! Danilo Zanna’nın güzelliği karşısına elinin kolunun titrediği ve hayran kaldığı düşünülen yarışmacıdan gelen şok hamle herkesi şaşırttı! Kimse fark etmeden kaşla göz arasında yaptıkları; “Buna mı aşık oldun şefim” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasıyla tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor! Masterchef yarışmasına katılan ve güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitleyen Birlenty Esmaeil isimli yarışmacı; şeflerinde gözlerini üzerine çekmişti. Öyle ki, birçok seyirci; Danilo Zanna’nın yarışmacıyı görünce flörtöz bir şekilde gülümsediğini bile dile getirmiş ve yarışmacıya yaklaşımlarını flörtözce bulmuşlardı. Birlenty Esmaeil isimli yarışmacının kaşla göz arasında yaptığı ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.