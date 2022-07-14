Masterchef’te Danilo Zanna’nın Güzelliğine Hayran Kaldığı Yarışmacıdan Şok Hamle! Eriyip Kül Olmuştu; Kaşla Göz Arasında… “Buna Mı Aşık Oldun Şefim!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasıyla tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor! Masterchef yarışmasına katılan ve güzelliğiyle milyonları ekran başına kilitleyen Birlenty Esmaeil isimli yarışmacı; şeflerinde gözlerini üzerine çekmişti. Öyle ki, birçok seyirci; Danilo Zanna’nın yarışmacıyı görünce flörtöz bir şekilde gülümsediğini bile dile getirmiş ve yarışmacıya yaklaşımlarını flörtözce bulmuşlardı. Birlenty Esmaeil isimli yarışmacının kaşla göz arasında yaptığı ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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