Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu, kasığına kadar açılan elbisesiyle adeta dehşet saçtı. Neredeyse frikik verecek olan Sude Burcu’nun bu hallerini sevgilisi Mert Öcal’ın hoşuna gitmeyeceği düşünüldü. Birçok kişi ise kıskançlıklarıyla bilinen Mert Öcal’a “Mert Öcal izin verdikçe açılıyor bu da” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Mert Öcal’ın Sude Burcu’yla aşk yaşadığı bomba bir şekilde ortaya çıkmıştı. Sude Burcu hayatındayken; aynı zamanda Makbule Şakalakoğlu’yla ilişki yaşadığı Nisa Bölükbaşı tarafından açıklanan Mert Öcal, herkesi şok etmişti. Survivor yarışmasından sonra Mert Öcal, Sude Burcu’yla hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.