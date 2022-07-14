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14 Tem 2022 - 21:09

Survivor Sude Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Dehşet Saçtı! “Frikik Vereceksin Biraz Daha Açsan!” Mert Öcal İzin Verdikçe Açılıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude Burcu, kasığına kadar açılan elbisesiyle adeta dehşet saçtı. Neredeyse frikik verecek olan Sude Burcu’nun bu hallerini sevgilisi Mert Öcal’ın hoşuna gitmeyeceği düşünüldü. Birçok kişi ise kıskançlıklarıyla bilinen Mert Öcal’a “Mert Öcal izin verdikçe açılıyor bu da” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…