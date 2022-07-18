- 18 Tem 2022 - 14:27 G: 18 Tem 2022 - 14:28

Benzin ve Motorine Yeni İndirim Daha! Akaryakıt Tam Tamına 5 TL Geri Çekildi! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 18 Temmuz Fiyat Listesi!

Akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelmeye başlamış olan indirimlere bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. Gözler tabelalara çevrilmişken gelecek olan indirim oranı da vatandaşlar tarafından merak ile beklenmeye başladı. İşte Akaryakıtta yapılacak indirim ve diğer detaylar...

Akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelmeye başlamış olan indirimlere bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. Gözler tabelalara çevrilmişken gelecek olan indirim oranı da vatandaşlar tarafından merak ile beklenmeye başladı. Peki, motorin ve benzinde indirim mi var? Güncel akaryakıt (benzin, motorin) fiyatları ne kadar? LPG (otogaz) ne kadar, kaç TL? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 18Temmuz 2022 fiyat listesi…

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18 Tem 2022 - 14:27 - Yaşam

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