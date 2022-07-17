SGK Bağkur Emekli Maaş Promosyonu Tavan Yaptı: 5.500 TL Oldu! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Detaylar…
Yılın ilk altı ayının geride kalmasıyla birlikte zamlanan ödeme tutarlarından biri de emekli banka promosyonları oluyor. Promosyonlar artık 5 bin 500 TL olarak ödeniyor! Peki, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank ne kadar promosyon veriyor? İşte emeklileri rahatlatacak promosyonun detayları...
Yılın ilk altı ayının geride kalmasıyla birlikte zamlanan ödeme tutarlarından biri de emekli banka promosyonları oluyor. Promosyonlar artık 5 bin 500 TL olarak ödeniyor! Peki, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Güncel emekli promosyonları kaç TL, ne kadar? İşte banka banka emekli promosyonları…
17 Tem 2022 - 19:00 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.