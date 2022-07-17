SGK Bağkur Emekli Maaş Promosyonu Tavan Yaptı: 5.500 TL Oldu! TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank Ne Kadar Promosyon Veriyor? İşte Detaylar…

Yılın ilk altı ayının geride kalmasıyla birlikte zamlanan ödeme tutarlarından biri de emekli banka promosyonları oluyor. Promosyonlar artık 5 bin 500 TL olarak ödeniyor! Peki, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Finans Bank ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Güncel emekli promosyonları kaç TL, ne kadar? İşte banka banka emekli promosyonları…