- 16 Tem 2022 - 08:16

Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları…

Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerin sınav takvimini ardında bırakmasının ardından bu kez de Türkiye’de tercih günleri başladı. Tercih günleri nedeniyle tanıtım fuarları düzenleyen üniversiteler, aday öğrencileri eğlenceli aktiviteler ile buluşturmak için geri sayıma geçti. Bu kapsamda Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek olan Gripin konseri ile ilgili detaylar ise haberimizde...

Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerin sınav takvimini ardında bırakmasının ardından bu kez de Türkiye’de tercih günleri başladı. Tercih günleri nedeniyle tanıtım fuarları düzenleyen üniversiteler, aday öğrencileri eğlenceli aktiviteler ile buluşturmak için geri sayıma geçti. O üniversitelerden biri olan Ankara Üniversitesi ise, temmuz ayında harika bir etkinlik takvimi ile aday öğrencilerinin karşısına çıkacağını duyurdu. Peki, Millet Bahçesi’nde Gripin konseri ne zaman? Ankara Üniversite tanıtım günleri nerede, hangi tarih? İşte üniversite tanıtım etkinlik detayları…

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16 Tem 2022 - 08:16 - Gündem

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