Millet Bahçesinde Gripin Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları…

Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerin sınav takvimini ardında bırakmasının ardından bu kez de Türkiye’de tercih günleri başladı. Tercih günleri nedeniyle tanıtım fuarları düzenleyen üniversiteler, aday öğrencileri eğlenceli aktiviteler ile buluşturmak için geri sayıma geçti. O üniversitelerden biri olan Ankara Üniversitesi ise, temmuz ayında harika bir etkinlik takvimi ile aday öğrencilerinin karşısına çıkacağını duyurdu. Peki, Millet Bahçesi’nde Gripin konseri ne zaman? Ankara Üniversite tanıtım günleri nerede, hangi tarih? İşte üniversite tanıtım etkinlik detayları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...