- 15 Tem 2022 - 10:17 G: 15 Tem 2022 - 10:21

Metro Markette Dev İndirimli Kampanya! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Metro marketleri, her hafta gerçekleştirdiği aktüel ürünler indirimlerini bu hafta da sürdürüyor. Özellikle bu hafta etten ayçiçek yağına; çaydan şekere pek çok üründe indirime giden Metro marketleri, müşterilerinin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için düğmeye basıyor. İşte Metro Marketlerde yer alan güncel fiyatları ve indirimler...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Metro marketleri, her hafta gerçekleştirdiği aktüel ürünler indirimlerini bu hafta da sürdürüyor. Özellikle bu hafta etten ayçiçek yağına; çaydan şekere pek çok üründe indirime giden Metro marketleri, müşterilerinin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için düğmeye basıyor. Peki, Metro marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Metro 15 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? Metro market et, kıyma, ayçiçek yağı, zeytinyağı, şeker, çay ve tavuk ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

15 Tem 2022 - 10:17 - Yaşam

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