- 28 Tem 2022 - 21:36

A101’den Huawei Akıllı Saat Kampanyası! Akıllı Saatler Öyle Ucuz Satılıyor Ki; Herkes Teknolojiyi Kolunda Taşıyacak! Sakın Kaçırmayın…

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hizmet vermesiyle popülerlik kazanan zincir marketlerden biri olan A101 marketleri, bu hafta indirimlerini teknolojik ürünlerde gerçekleştirdi. Özellikle günümüzün ihtiyacı olan atılan adımdan uyku saatine kadar her şeyi hesaplama kapasitesine sahip akıllı saatleri indirime sokan A101 marketlerde yer alan fiyat bilgisi ve detaylar haberimizde...

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hizmet vermesiyle popülerlik kazanan zincir marketlerden biri olan A101 marketleri, bu hafta indirimlerini teknolojik ürünlerde gerçekleştirdi. Özellikle günümüzün ihtiyacı olan atılan adımdan uyku saatine kadar her şeyi hesaplama kapasitesine sahip akıllı saatleri indirime sokan A101 marketleri, Huawei marka saatlerde verdiği fiyatlar ile ağızları açık bıraktı! Peki, A101’de akıllı saat var mı? A101 akıllı saat ne kadar, kaç TL? A101 Huawei Watch GT3 Pro, Huawei Watch Fit 2 ne kadar, kaç TL? İşte A101’in bu haftaki indirimleri…

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28 Tem 2022 - 21:36 - Gündem

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