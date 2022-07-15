- 15 Tem 2022 - 10:39 G: 15 Tem 2022 - 11:01

Gönül Dağı Dizisinin Yeni Dilek’i Belli Oldu! Taner İlk Gördüğü An Vurulup Kalacak; Dilek Defteri Kapanacak! O İsim Gümbür Gümbür…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda yeni Dilek resmen ortaya çıktı! Taner’in ilk gördüğü anda aşık olacağına dair yorumlar yapılırken; Dilek defterinin tamamen kapandığı ortaya çıktı! O ismin gümbür gümbür Gönül Dağı dizisine gireceği görülürken; Dilek sevenlerse perperişan hale geldi! Peki, Gönül Dağı dizisinde yeni Dilek kim olacak?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümünde olanlar olmuştu. Dilek karakterinin ölümü seyircileri paramparça etmişti. Aylardır hatta yıllardır ekranlarda yer alan Gönül Dağı dizisinin ilk bölümünden bu yana yer alan Gülsim Ali İlhan’ın yerine gelecek isimse herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Tem 2022 - 10:39 Ankara- Yaşam

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