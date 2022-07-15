A101; Apple Alamayanlar İçin Yeşil Işığı Yaktı! İPhone 13 Cep Telefonu ve Watch’larda İnanılmaz Kampanya! Tabletler, Bilgisayarlarda Dev İndirim…

Hem dolar kuru hem de yaşanan çip krizi etkisiyle fiyatları her ay zam almaya başlamış olan Apple marka telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların yanı sıra kulaklık gibi aksesuarlar da alınamayacak fiyatlara yükseldi. Bu zamlara karşı hamle yapan A101 marketleri ise, tüm Apple ürünlerinde dev bir indirim gerçekleştirdi. Peki, A101 iPhone var mı? A101 iPhone 11, 12, 13, 12 Pro, 13 Pro ne kadar, kaç TL? A101 Macbokk, iPad, Apple Watch ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…