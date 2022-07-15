- 15 Tem 2022 - 11:04 G: 15 Tem 2022 - 11:25

Şeyma Subaşı Hamile Mi? Mısırlı Milyarderle Barıştığı Ortaya Çıkmıştı; Yeni Şoku Yaşattı! İntihar İddiasından Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi’yle barıştığı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, yeni şoku asıl şimdi yaşattı! İntihar iddialarından hemen sonra yaşanan olay, sosyal medyanın altını üstüne getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşktan sonra hayatı bambaşka bir yönde evirilen Şeyma Subaşı herkesi şaşırtmıştı. Aşklarının son bir yılını evli bir biçimde geçiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı çifti, sessiz sedasız ayrılmışlardı. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’ndan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya’yla aşk yaşamaya başlamıştı. Şeyma Subaşı ise birçok isimle anılmıştı. Peki, şimdi Şeyma Subaşı cephesinde neler oluyor?

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15 Tem 2022 - 11:04 Ankara- Yaşam

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