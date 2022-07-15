Masterchef Mehmet Şefin Yemek Okulunda Kurs Fiyatları Öyle Böyle Değil… “Şefim Bu Az Olmuş!” Öyle Paralar Dönüyor Ki, El Kol Titriyor…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına katılan birçok isim; Masterchef yarışmasından hemen sonra Mehmet Yalçınkaya’yla ya da diğer şeflerle çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol, Danilo Zanna’nın açmış olduğu Filo D'olio restoranında çalışmaya başlamıştı. Pelin Zaman ise Mehmet Yalçınkaya’nın MYK restoranında eğitimler almaya başlamıştı. Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu MYK Gastro Arena’da kurs fiyatları ne kadar?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!