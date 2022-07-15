- 15 Tem 2022 - 11:26 G: 15 Tem 2022 - 11:48

Masterchef Mehmet Şefin Yemek Okulunda Kurs Fiyatları Öyle Böyle Değil… “Şefim Bu Az Olmuş!” Öyle Paralar Dönüyor Ki, El Kol Titriyor…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya’nın yemek ve mutfak üzerine eğitimler verdiği okulundaki kurs fiyatları herkesi şok içerisinde bıraktı. Görenlerin isyan ederek; “Şefim bu az olmuş” dediği fiyatlar, sosyal medyada gündem oldu! Öyle paralar dönüyor ki, ellerin kolların titrememesi imkansız…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına katılan birçok isim; Masterchef yarışmasından hemen sonra Mehmet Yalçınkaya’yla ya da diğer şeflerle çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol, Danilo Zanna’nın açmış olduğu Filo D'olio restoranında çalışmaya başlamıştı. Pelin Zaman ise Mehmet Yalçınkaya’nın MYK restoranında eğitimler almaya başlamıştı. Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu MYK Gastro Arena’da kurs fiyatları ne kadar?

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15 Tem 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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