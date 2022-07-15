Masterchef Mehmet Şefin Yemek Okulunda Kurs Fiyatları Öyle Böyle Değil… “Şefim Bu Az Olmuş!” Öyle Paralar Dönüyor Ki, El Kol Titriyor…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya’nın yemek ve mutfak üzerine eğitimler verdiği okulundaki kurs fiyatları herkesi şok içerisinde bıraktı. Görenlerin isyan ederek; “Şefim bu az olmuş” dediği fiyatlar, sosyal medyada gündem oldu! Öyle paralar dönüyor ki, ellerin kolların titrememesi imkansız…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına katılan birçok isim; Masterchef yarışmasından hemen sonra Mehmet Yalçınkaya’yla ya da diğer şeflerle çalışmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yarışmaya katılan Mert Ateş Durukan ve Safanur Bol, Danilo Zanna’nın açmış olduğu Filo D'olio restoranında çalışmaya başlamıştı. Pelin Zaman ise Mehmet Yalçınkaya’nın MYK restoranında eğitimler almaya başlamıştı. Peki, Mehmet Yalçınkaya’nın sahibi olduğu MYK Gastro Arena’da kurs fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.