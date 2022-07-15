- 15 Tem 2022 - 12:58 G: 15 Tem 2022 - 13:03

Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu?

Süper Ligimizin gol atan en genç oyuncu unvanını elinde bulunduran Emre Demir’in hayat hikayesi herkesi şaşırtıyor. Kayserispor’dan Barcelona’ya transfer olan genç milli oyuncu ile ilgili tüm merak edilenleri ise sizler için derledik. İşte tüm detaylar…

Dünyanın en büyük takımlarından biri olan Barcelona Kayserispor’dan Emre Demir’i transfer etti. Taraflı tarafsız her kesim ve takımdan isimlerin desteklediği Emre Demir ülkemizi ve ailesini gururlandırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Barcelona oyuncu ile temas kurmuş ancak Emre Demir sezona Süper Ligde devam etmişti. Sezona ara verilmesinin ardından Barcelona yetkilileri, oyuncu ve menajeri ile temasa geçti. Ardından Kayserispor kulübü ile de anlaşma sağlanınca genç oyuncunun transferi tamamlanmış oldu. Arda Turan, Rüştü Reçber, Seyit Cem gibi Barcelona ‘da forma giymiş ve halen forma giyen Yusuf Demir gibi Emre Demir’de forma giyecek. Emre Demir’in hayat hikayesi ve transfer gelişmesi ise şu şekilde.

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15 Tem 2022 - 12:58 - Spor

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