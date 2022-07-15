Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu?

Dünyanın en büyük takımlarından biri olan Barcelona Kayserispor’dan Emre Demir’i transfer etti. Taraflı tarafsız her kesim ve takımdan isimlerin desteklediği Emre Demir ülkemizi ve ailesini gururlandırmayı başardı. Geçtiğimiz yıl Barcelona oyuncu ile temas kurmuş ancak Emre Demir sezona Süper Ligde devam etmişti. Sezona ara verilmesinin ardından Barcelona yetkilileri, oyuncu ve menajeri ile temasa geçti. Ardından Kayserispor kulübü ile de anlaşma sağlanınca genç oyuncunun transferi tamamlanmış oldu. Arda Turan, Rüştü Reçber, Seyit Cem gibi Barcelona ‘da forma giymiş ve halen forma giyen Yusuf Demir gibi Emre Demir’de forma giyecek. Emre Demir’in hayat hikayesi ve transfer gelişmesi ise şu şekilde.

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