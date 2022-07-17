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17 Tem 2022 - 19:05

Seversin Dizisi Hakkında Bomba Gerçek! Final Olacağı Konuşuluyordu; Ortaya Çıkan Bilgi Akına Neden Oldu! Duyan Gören Koşa Koşa… “Burnumuzun Dibi!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Seversin hakkında ortaya çıkan bomba gerçek herkesi derinden sarstı! Final olacağı konuşulan diziden çıkan karar herkesin mosmor olmasına neden oldu! Dizinin hayranları; öğrendikleri karşısında adeta bir akın oluşturdu ve koşa koşa oraya gitmeye başladılar! Birçok kişi ise “Burnumuzun dibi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…