Seversin Dizisi Hakkında Bomba Gerçek! Final Olacağı Konuşuluyordu; Ortaya Çıkan Bilgi Akına Neden Oldu! Duyan Gören Koşa Koşa… “Burnumuzun Dibi!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Seversin hakkında ortaya çıkan bomba gerçek herkesi derinden sarstı! Final olacağı konuşulan diziden çıkan karar herkesin mosmor olmasına neden oldu! Dizinin hayranları; öğrendikleri karşısında adeta bir akın oluşturdu ve koşa koşa oraya gitmeye başladılar! Birçok kişi ise “Burnumuzun dibi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Yörük ve Nergis Kumbasar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Seversin dizisi, Çarşamba akşamlarının yıldızı olmuş konumda. Dizinin içinde dizi çekilmesi ve birçok yaz dizisine göndermeler yapması, ilginç bulunduğu için seyirciler tarafından beğeniliyor. Dizinin düşen reytinglerinden sonra final olacağı konuşulan diziden bomba karar geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.