Ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel’den Şok Eden Evlilik Haberi! 7 Yılın Sonunda İmzaları Attılar; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?

Televizyon dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Düğün yapması beklenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin o paylaşımı ağızları resmen açık bıraktı. Peki, Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi mi? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…

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