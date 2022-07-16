Ünlü oyuncular Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel’den Şok Eden Evlilik Haberi! 7 Yılın Sonunda İmzaları Attılar; Sosyal Medya Sallanmaya Başlandı! Neler Oluyor?
Televizyon dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Düğün yapması beklenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin o paylaşımı ağızları resmen açık bıraktı. İşte detaylar...
Televizyon dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden biri olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, hayranlarına müjdeli bir haber geldi. Düğün yapması beklenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin o paylaşımı ağızları resmen açık bıraktı. Peki, Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi mi? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Tem 2022 - 08:29 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.