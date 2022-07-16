Melis Sezen’in Ayakları Sosyal Medyayı Salladı! “45 Numara Mı” Görenler Aynı Şeyi Deyip Duruyor! Kendisi Fındık Kadar Ama…
Türkiye’nin beğenilen kadın oyuncuları arasına hızlı bir yükseliş ile giren ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Melis Sezen’in paylaştığı fotoğrafta ayaklarının görünmesi ise, sosyal medyada yeni bir tartışmanın doğmasına neden oldu! İşte Melis Sezen'in ayak paylaşımı ile ilgili detaylar...
Türkiye’nin beğenilen kadın oyuncuları arasına hızlı bir yükseliş ile giren ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Melis Sezen’in paylaştığı fotoğrafta ayaklarının görünmesi ise, sosyal medyada yeni bir tartışmanın doğmasına neden oldu! Peki, Melis Sezen’in ayak numarası kaç? Melis Sezen’in ayakları kaç numara? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 08:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.