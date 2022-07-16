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16 Tem 2022 - 08:26

Melis Sezen’in Ayakları Sosyal Medyayı Salladı! “45 Numara Mı” Görenler Aynı Şeyi Deyip Duruyor! Kendisi Fındık Kadar Ama…

Türkiye’nin beğenilen kadın oyuncuları arasına hızlı bir yükseliş ile giren ünlü oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün tatilinden bir fotoğraf paylaştı. Melis Sezen’in paylaştığı fotoğrafta ayaklarının görünmesi ise, sosyal medyada yeni bir tartışmanın doğmasına neden oldu! İşte Melis Sezen'in ayak paylaşımı ile ilgili detaylar...