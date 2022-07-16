Kardeşlerim Dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran İspanya Rüzgarı Estirdi! “Asiye Görmesin!” Kaslarıyla Vücut Şov Yaptı; Görenleri Eridi Bitti!
Hayata umut ile bakmayı asla bırakmayan Eren kardeşlerin hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran, iki sezondur canlandırdığı Doruk karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde taht kurdu. Yer aldığı yapımların yurtdışında yayınlanması nedeniyle dünya çapında bir popülerlik kazanmaya başlayan Onur Seyit Yaran ile ilgili son detaylar haberimizde...
Hayata umut ile bakmayı asla bırakmayan Eren kardeşlerin hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran, iki sezondur canlandırdığı Doruk karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde taht kurdu. Yer aldığı yapımların yurtdışında yayınlanması nedeniyle dünya çapında bir popülerlik kazanmaya başlayan Onur Seyit Yaran, sezon arasında İspanya’ya gitti. Peki, Kardeşlerim dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran neden İspanya’ya gitti? Onur Seyit Yaran, İspanya’da ne yapıyor? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 08:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.