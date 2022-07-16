Kardeşlerim Dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran İspanya Rüzgarı Estirdi! “Asiye Görmesin!” Kaslarıyla Vücut Şov Yaptı; Görenleri Eridi Bitti!

Hayata umut ile bakmayı asla bırakmayan Eren kardeşlerin hikayesini konu alan Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran, iki sezondur canlandırdığı Doruk karakteri ile televizyon seyircisinin gönlünde taht kurdu. Yer aldığı yapımların yurtdışında yayınlanması nedeniyle dünya çapında bir popülerlik kazanmaya başlayan Onur Seyit Yaran, sezon arasında İspanya’ya gitti. Peki, Kardeşlerim dizisinin Doruk’u Onur Seyit Yaran neden İspanya’ya gitti? Onur Seyit Yaran, İspanya’da ne yapıyor? İşte, detaylar…

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