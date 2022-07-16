Gülen Gözler’in Yıldız Oyuncusu Lale Ilgaz'ı Artık Tanımak İmkansız! Kıvırcık Hasret Diye Biliniyordu; Son Hali Tekrar Tekrar Baktırdı!
Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Gülen Gözler isimli filminde Hasret’e hayat veren Lale Ilgaz’ın son hali görenleri adeta şoke etti. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Lale Ilgaz’ın kıvırcık saçlarını hatırlayanlar fotoğrafın kime ait olduğunu hemen anladı! İşte detaylar...
Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Gülen Gözler isimli filminde Hasret’e hayat veren Lale Ilgaz’ın son hali görenleri adeta şoke etti. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Lale Ilgaz’ın kıvırcık saçlarını hatırlayanlar fotoğrafın kime ait olduğunu hemen anladı! Peki, Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz şimdi ne yapıyor? Lale Ilgaz’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 08:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.