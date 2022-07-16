- 16 Tem 2022 - 08:23

Gülen Gözler’in Yıldız Oyuncusu Lale Ilgaz'ı Artık Tanımak İmkansız! Kıvırcık Hasret Diye Biliniyordu; Son Hali Tekrar Tekrar Baktırdı!

Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Gülen Gözler isimli filminde Hasret’e hayat veren Lale Ilgaz’ın son hali görenleri adeta şoke etti. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Lale Ilgaz’ın kıvırcık saçlarını hatırlayanlar fotoğrafın kime ait olduğunu hemen anladı! İşte detaylar...

Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarından biri olan Gülen Gözler isimli filminde Hasret’e hayat veren Lale Ilgaz’ın son hali görenleri adeta şoke etti. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, Lale Ilgaz’ın kıvırcık saçlarını hatırlayanlar fotoğrafın kime ait olduğunu hemen anladı! Peki, Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz şimdi ne yapıyor? Lale Ilgaz’ın son hali nasıl? İşte, detaylar…

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16 Tem 2022 - 08:23 - Magazin

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Gülen Gözler’in Yıldız Oyuncusu Lale Ilgaz'ı Artık Tanımak İmkansız! Kıvırcık Hasret Diye Biliniyordu; Son Hali Tekrar Tekrar Baktırdı! mask
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