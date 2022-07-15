Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Öyle Böyle Değişmedi! Evrim Değil, Devrim Yaratmış; Hürrem Görse Tanımaz! Son Hali…

Şimdilerde Destan dizisinin Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı. Yaptığı paylaşım ile canlandırdığı Sümbül Ağa karakterini hatırlayanları adeta şoke eden Selim Bayraktar, geçirdiği değişim sonrası takipçileri tarafından övgülere boğuldu. Peki, Selim Bayraktar nasıl bir değişim geçirdi? Selim Bayraktar ne paylaştı? Selim Bayraktar’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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