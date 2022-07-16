Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağa'sı Selim Bayraktar Öyle Böyle Değişmedi! Evrim Değil, Devrim Yaratmış; Hürrem Görse Tanımaz! Son Hali…
Şimdilerde Destan dizisinin Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı. Yaptığı paylaşım ile canlandırdığı Sümbül Ağa karakterini hatırlayanları adeta şoke eden Selim Bayraktar, geçirdiği değişim sonrası takipçileri tarafından övgülere boğuldu. İşte detaylar...
Şimdilerde Destan dizisinin Alpagu Han karakterine hayat veren Selim Bayraktar, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı. Yaptığı paylaşım ile canlandırdığı Sümbül Ağa karakterini hatırlayanları adeta şoke eden Selim Bayraktar, geçirdiği değişim sonrası takipçileri tarafından övgülere boğuldu. Peki, Selim Bayraktar nasıl bir değişim geçirdi? Selim Bayraktar ne paylaştı? Selim Bayraktar’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 08:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.