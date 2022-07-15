Ebru Polat’ın Kasığına Kadar Açılan Eteği Şok Etti! Dekolte Vermek İçin Şekilden Şekle Girdi; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”
Sahnelerine ara vermeden devam eden Ebru Polat, son konserinde giydiği sahne kıyafeti ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği dekolte ile çok konuşulan Ebru Polat, o kıyafeti ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte detaylar...
Sahnelerine ara vermeden devam eden Ebru Polat, son konserinde giydiği sahne kıyafeti ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği dekolte ile çok konuşulan Ebru Polat, o kıyafeti ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Ebru Polat ne giydi? Ebru Polat’ın yeşil eteği hangi marka? İşte, detaylar…
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15 Tem 2022 - 17:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.