Ebru Polat’ın Kasığına Kadar Açılan Eteği Şok Etti! Dekolte Vermek İçin Şekilden Şekle Girdi; Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Bu Kadarı da Pes!”

Sahnelerine ara vermeden devam eden Ebru Polat, son konserinde giydiği sahne kıyafeti ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Verdiği dekolte ile çok konuşulan Ebru Polat, o kıyafeti ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Ebru Polat ne giydi? Ebru Polat’ın yeşil eteği hangi marka? İşte, detaylar…

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