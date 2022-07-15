Pınar Altuğ 18’lik Kızlara Taş Çıkardı! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! Şezlonga Uzanarak…

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. O anları ölümsüzleştiren Pınar Altuğ’un bikinili halleri, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Öte yandan ünlü ismin fotoğraflarına gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı? Peki, Pınar Altuğ ne paylaştı? Pınar Altuğ’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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