Pınar Altuğ 18’lik Kızlara Taş Çıkardı! Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Görenler Küçük Dilini Yuttu! Şezlonga Uzanarak…
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. O anları ölümsüzleştiren Pınar Altuğ’un bikinili halleri, sosyal medyaya adeta damga vurdu. İşte Pınar Altuğ ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Pınar Altuğ, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. O anları ölümsüzleştiren Pınar Altuğ’un bikinili halleri, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Öte yandan ünlü ismin fotoğraflarına gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı? Peki, Pınar Altuğ ne paylaştı? Pınar Altuğ’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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15 Tem 2022 - 17:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.