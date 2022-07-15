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15 Tem 2022 - 17:42

Sihirli Annem’in Ceren’i Kıpkırmızı Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanma Bir Tek Sana Yaradı!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Sihirli Annem’de Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, kıpkırmızı elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü. Kısa bir süre önce eşinden boşanma kararı alan Gizem Güven’in bu pozlarını görenler ise “Boşanma bir tek sana yaradı” yorumlarına bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…