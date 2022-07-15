Sihirli Annem’in Ceren’i Kıpkırmızı Kıyafetiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanma Bir Tek Sana Yaradı!” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlardan biri olan Sihirli Annem’de Ceren karakterine hayat veren Gizem Güven, kıpkırmızı elbisesiyle akılları başlardan aldı götürdü. Kısa bir süre önce eşinden boşanma kararı alan Gizem Güven’in bu pozlarını görenler ise “Boşanma bir tek sana yaradı” yorumlarına bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sihirli Annem dizisinden sonra Selena ve Ne Münasebet isimli yapımlarda yer alan Gizem Güven, oyunculuk defterine kısa bir ara vermişti. Sosyal medya fenomenliği yapan Gizem Güven’in kırmızılar içerisindeki paylaşımı akılıları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.