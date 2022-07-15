Mine Tugay Durmak Nedir Bilmiyor! Minicik Elbise Giyip Bacak Bacak Üstüne Atınca Olanlar Oldu! “Yaktın Buraları Vicdansız!”

Ekranların sevilen kadın isimlerinden olan Mine Tugay, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Elbise seçimlerinde son derece cüretkar olan Mine Tugay, son pozunda da cüretkarlığını korumayı sürdürdü. Mine Tugay’ın paylaştığı o pozlara gelen yorumlar ise, görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Mine Tugay ne paylaştı? Mine Tugay nasıl bir paylaşım yaptı? Mine Tugay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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