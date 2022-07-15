Mine Tugay Durmak Nedir Bilmiyor! Minicik Elbise Giyip Bacak Bacak Üstüne Atınca Olanlar Oldu! “Yaktın Buraları Vicdansız!”
Ekranların sevilen kadın isimlerinden olan Mine Tugay, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Elbise seçimlerinde son derece cüretkar olan Mine Tugay, son pozunda da cüretkarlığını korumayı sürdürdü. İşte Mine Tugay'dan son pozlar...
Ekranların sevilen kadın isimlerinden olan Mine Tugay, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Elbise seçimlerinde son derece cüretkar olan Mine Tugay, son pozunda da cüretkarlığını korumayı sürdürdü. Mine Tugay’ın paylaştığı o pozlara gelen yorumlar ise, görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Mine Tugay ne paylaştı? Mine Tugay nasıl bir paylaşım yaptı? Mine Tugay’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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15 Tem 2022 - 17:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.