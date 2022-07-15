Survivor Ogeday Girişken’den Bomba Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Barış Murat Yağcı’yı İnletti! Meğer Adada Öyle Bir Şey Olmuş Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Barış Murat Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu ama Ogeday Girişken’in herhangi bir açıklamada bulunmaması herkesi şaşırtmıştı. Yarışmada arkadaş gibi duran iki aşık, Survivor yarışmasından sonra 6 ayın acısını çıkarmışlardı. Ogeday Girişken’den gelen bomba açıklama herkesi şaşırttı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!