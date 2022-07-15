- 15 Tem 2022 - 17:43

Survivor Ogeday Girişken’den Bomba Nisa Bölükbaşı Açıklaması! Evlenecekleri Konuşuluyordu; Barış Murat Yağcı’yı İnletti! Meğer Adada Öyle Bir Şey Olmuş Ki…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olduğu bilinen Ogeday Girişken’in açıklamaları herkesi şok içerisinde bıraktı! Evlenecekleri konuşulan iki isimden Girişken; Nisa Bölükbaşı’nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında dedikleri ortalığı inletti! Meğer adada öyle bir şey olmuş ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Barış Murat Yağcı’nın kendisine şiddet uyguladığını dile getiren Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu ama Ogeday Girişken’in herhangi bir açıklamada bulunmaması herkesi şaşırtmıştı. Yarışmada arkadaş gibi duran iki aşık, Survivor yarışmasından sonra 6 ayın acısını çıkarmışlardı. Ogeday Girişken’den gelen bomba açıklama herkesi şaşırttı!

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15 Tem 2022 - 17:43 Ankara- Yaşam

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