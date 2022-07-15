Şeyma Subaşı’na Sevgilisinden Bomba Rest! “Ya Silersin, Ya Biter Bu İlişki” Dedi; Tek Tek Çıkarttırdı! “Acun Bile Bu Kadarını Yapmamıştı!”
Kısa bir süre önce Mısırlı aşkı Meedo’yla yollarını yeniden birleştiren Şeyma Subaşı, sevgilisinden bomba bir rest geldi! “Ya silersin ya bu ilişki biter” diye yorumlanan hamle; Şeyma Subaşı’nın hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’nın bile bu kadarını yapmadığını dair yorumlar gündeme gelirken; sosyal medya resmen sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’dan sonra Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi’yle ciddi bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, nişan takıldıktan birkaç gün sonra yollarını ayırmıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili yeniden aşk yaşamışlardı ama yine bir ayrılık olmuştu. Peki, Şeyma Subaşı sevgilisi için ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.