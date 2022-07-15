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15 Tem 2022 - 17:43

Şeyma Subaşı’na Sevgilisinden Bomba Rest! “Ya Silersin, Ya Biter Bu İlişki” Dedi; Tek Tek Çıkarttırdı! “Acun Bile Bu Kadarını Yapmamıştı!”

Kısa bir süre önce Mısırlı aşkı Meedo’yla yollarını yeniden birleştiren Şeyma Subaşı, sevgilisinden bomba bir rest geldi! “Ya silersin ya bu ilişki biter” diye yorumlanan hamle; Şeyma Subaşı’nın hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Acun Ilıcalı’nın bile bu kadarını yapmadığını dair yorumlar gündeme gelirken; sosyal medya resmen sallanmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…