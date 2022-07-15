Survivor Batuhan’dan Mert Öcal’a Bomba Gönderme! İntikamını Soğuk Yedi; Sözleriyle Ortalığı Ateşe Verdi! Daha Dün Gibi Aklında Olduğunu Gösterince…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kanlı bıçaklı olan Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya’dan bomba bir paylaşım geldi! Mert Öcal’a gelen Batuhan Karacakaya göndermesi, intikamını soğuk soğuk yediğini gösterdi! Hiçbir şeyi unutmadığının altını çizen Batuhan Karacakaya, iki çift sözlüyle resmen ortalığı ateşe verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk bölümlerinde birbirine giren Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya, birbirleriyle iyi anlaşamayacaklarını göstermişlerdi. Survivor’dan sonra hiçbir şekilde bir araya gelmeyen ikiliden Batuhan Karacakaya, şok bir şekilde intikamını aldı! Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla ağızları açık bırakan Karacakaya, o günleri yeniden yad etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.