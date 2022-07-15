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15 Tem 2022 - 17:43

Survivor Batuhan’dan Mert Öcal’a Bomba Gönderme! İntikamını Soğuk Yedi; Sözleriyle Ortalığı Ateşe Verdi! Daha Dün Gibi Aklında Olduğunu Gösterince…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kanlı bıçaklı olan Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya’dan bomba bir paylaşım geldi! Mert Öcal’a gelen Batuhan Karacakaya göndermesi, intikamını soğuk soğuk yediğini gösterdi! Hiçbir şeyi unutmadığının altını çizen Batuhan Karacakaya, iki çift sözlüyle resmen ortalığı ateşe verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…