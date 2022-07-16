Masterchef Yarışmasına Öyle Bir İsim Geldi Ki, Şefler Yanında Sönük Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok… Stüdyo Yıkılıyor; Her An Her Şey Olabilir!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Masterchef yarışmasına gelen bir isim ise şeflerden bile ünlü çıkınca görenler ne diyeceğini şaşırdı. Şeflerin yanında sönük kaldığı isim, stüdyonun yıkılmasına neden oldu! Her an her şeyin yaşanabileceği gözler önüne serilirken; şefler karşılarında o ismi görünce şoku yaşadılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve heyecanı kaldığı yerden devam eden Masterchef yarışmasında; yarışmacılar şeflere kendilerini kanıtlamak için tüm çabalarını gösteriyorlardı. Kimileri daha ilk turda şefleri mest edip ikinci tura geçerken; kimileri ise evine dönmek zorunda kalıyordu. Yarışmanın yeni bölümünün bu akşam ekranlara geleceği bilinirken; yarışmaya katılan bir isim; şeflerden bile ünlü çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.