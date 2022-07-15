Survivor Ogeday Neden Nisa Bölükbaşı’na Aşık Olduğunu Açıkladı! “Bunların Nikah Şahidi Acun Olmazsa Ben Bir Şey Bilmiyorum!” Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olarak gelen Ogeday Girişken, ilk kez neden Nisa Bölükbaşı’na aşık olduğunu açıkladı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Bunların nikahını Acun Ilıcalı kıyacak” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan bu durumdan sonra herkes ne yapacağını şaşırdı! Meğer Nisa Bölükbaşı’na Ogeday Girişken…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına aşık olarak gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, yarışmadaki uzak tavırlarından dolayı aşk iddialarını çürütmüşlerdi. İkilinin net olarak sevgili olduğu ise Ogeday Girişken’in vedasında görülmüştü. Survivor yarışmasının bitimiyle aşkını sevgilisine itiraf eden Ogeday Girişken’den bir bomba itiraf daha geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.