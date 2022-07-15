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15 Tem 2022 - 22:10

Survivor Ogeday Neden Nisa Bölükbaşı’na Aşık Olduğunu Açıkladı! “Bunların Nikah Şahidi Acun Olmazsa Ben Bir Şey Bilmiyorum!” Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a Nisa Bölükbaşı’yla sevgili olarak gelen Ogeday Girişken, ilk kez neden Nisa Bölükbaşı’na aşık olduğunu açıkladı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Bunların nikahını Acun Ilıcalı kıyacak” yorumlarında bulundu! Gündemi sallayan bu durumdan sonra herkes ne yapacağını şaşırdı! Meğer Nisa Bölükbaşı’na Ogeday Girişken…