- 15 Tem 2022 - 22:10

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğünü İptal Mi Oldu? Demet Özdemir’den Gelen Haber Yaktı Yıktı Kül Etti! Hayranları Biçare Durumda…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan gelen üzücü haber sosyal medyayı salladı! Özdemir’in sağlık sorunları yaşamasının ardından düğünlerinin iptal olacağı yönde iddialar gündeme gelmeye başladı! Düğünlerinin iptal olacağı konuşulurken, Demet Özdemir’den gelen haber yaktı yıktı! İşte hayranlarını biçare hale bırakan Demet Özdemir, yürekleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Evlenme teklifi aldıktan sonra evlilik yolunda adım adım ilerleyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce nişan ve isteme töreni yapmışlardı. Hem aile arasında hem yakın arkadaşlarıyla yapmış oldukları nişan ve isteme törenlerinden hemen sonra ikili ön balayına çıkmışlardı. Tekne tatili yapan Demet Özdemir’den gelen haber yürekleri sızlatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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15 Tem 2022 - 22:10 Ankara- Yaşam

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