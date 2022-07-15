Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğünü İptal Mi Oldu? Demet Özdemir’den Gelen Haber Yaktı Yıktı Kül Etti! Hayranları Biçare Durumda…

Evlenme teklifi aldıktan sonra evlilik yolunda adım adım ilerleyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, kısa bir süre önce nişan ve isteme töreni yapmışlardı. Hem aile arasında hem yakın arkadaşlarıyla yapmış oldukları nişan ve isteme törenlerinden hemen sonra ikili ön balayına çıkmışlardı. Tekne tatili yapan Demet Özdemir’den gelen haber yürekleri sızlatmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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