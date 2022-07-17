- 17 Tem 2022 - 19:02

Masterchef Pelin'de Estetik Mucizesi Olduğu Ortaya Çıktı! “Danilo Şefim Neleri Kaçırmış!” Gören 34 Yaşında Demez! “Masterchef’in Seda Sayan’ı Olmuş!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl bulunan başarılı şef adayı Pelin Zaman, estetik yaptırdığını tek tek paylaştı. Görenlerin kafasını çıkarıp takmasına neden olan Pelin Zaman’ın son haline hiç kimse 34 yaşında demez! Pelin Zaman’la bir dönemler aşk dedikodularına karışan Danilo Zanna’ya gönderme yapan takipçileri ise “Şefim neleri kaçırmışsınız” yorumlarında bulundu! İşte “Masterchef’in Seda Sayan’ı” olarak değerlendirilen Pelin Zaman'ın son hali..

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına kabin memuru olarak katılan Pelin Zaman, yarışmada kendisini şeflere kanıtlayınca adım adım aşçı olma yolunda ilerlemişti. Yarışmadan sonra Mehmet Yalçınkaya’nın yanında çalışmalara başlayan Pelin Zaman, herkesi şok etmişti. Yarışmadan sonra bomba bir değişime imzasını atan Pelin Zaman, estetikleriyle milyonları çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Tem 2022 - 19:02 Ankara- Yaşam

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