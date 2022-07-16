WhatsApp’tan Yuva Yıkacak Yeni Özellik! Eşler Birbirine Düşecek; Boşanmalar Artacak! “Yaktın Bizi WhatsApp!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Özellikle son zamanlarda ücretli abonelik üzerine çalıştığı öğrenilen mesaj uygulaması WhatsApp, ücretli aboneliğinden önce yeni özelliklerini duyurdu. Bir süredir talep edilen özelliklerini arka arkaya hizmete sokmaya hazırlanan WhatsApp’tan gelen son özellik tanıtımı ise, kafaları bir hayli karıştırdı. İşte neredeyse yuva yıkacak o özelliğin detayları...
Özellikle son zamanlarda ücretli abonelik üzerine çalıştığı öğrenilen mesaj uygulaması WhatsApp, ücretli aboneliğinden önce yeni özelliklerini duyurdu. Bir süredir talep edilen özelliklerini arka arkaya hizmete sokmaya hazırlanan WhatsApp’tan gelen son özellik tanıtımı ise, kafaları bir hayli karıştırdı. O özelliğe göre, kullanıcılar artık durumlarını çok farklı bir şekilde atabilecek! Peki, WhatsApp’a güncelleme mi geldi? WhatsApp’ın yeni özellikleri neler? WhatsApp 2.22.16.3 sürümü ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 11:41 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.