- 16 Tem 2022 - 11:41 G: 16 Tem 2022 - 11:46

WhatsApp’tan Yuva Yıkacak Yeni Özellik! Eşler Birbirine Düşecek; Boşanmalar Artacak! “Yaktın Bizi WhatsApp!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Özellikle son zamanlarda ücretli abonelik üzerine çalıştığı öğrenilen mesaj uygulaması WhatsApp, ücretli aboneliğinden önce yeni özelliklerini duyurdu. Bir süredir talep edilen özelliklerini arka arkaya hizmete sokmaya hazırlanan WhatsApp’tan gelen son özellik tanıtımı ise, kafaları bir hayli karıştırdı. İşte neredeyse yuva yıkacak o özelliğin detayları...

Özellikle son zamanlarda ücretli abonelik üzerine çalıştığı öğrenilen mesaj uygulaması WhatsApp, ücretli aboneliğinden önce yeni özelliklerini duyurdu. Bir süredir talep edilen özelliklerini arka arkaya hizmete sokmaya hazırlanan WhatsApp’tan gelen son özellik tanıtımı ise, kafaları bir hayli karıştırdı. O özelliğe göre, kullanıcılar artık durumlarını çok farklı bir şekilde atabilecek! Peki, WhatsApp’a güncelleme mi geldi? WhatsApp’ın yeni özellikleri neler? WhatsApp 2.22.16.3 sürümü ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Tem 2022 - 11:41 - Teknoloji

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
A101; Apple Alamayanlar İçin Yeşil Işığı Yaktı! İPhone 13 Cep Telefonu ve Watch’larda İnanılmaz Kampanya! Tabletler, Bilgisayarlarda Dev İndirim… mask
A101; Apple Alamayanlar İçin Yeşil Işığı Yaktı! İPhone 13 Cep Telefonu ve Watch’larda İnanılmaz Kampanya! Tabletler, Bilgisayarlarda Dev İndirim…
Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Yandınız! Eğer Silmezsiniz Bir Sabah Uyandığınızda… Başınız Beladan Kurtulmayacak! mask
Telefonunuzda Bu Uygulama Varsa Yandınız! Eğer Silmezsiniz Bir Sabah Uyandığınızda… Başınız Beladan Kurtulmayacak!
Apple Watch Saati Olanlar Dikkat! Öyle Bir Özellik Geliyor Ki, Bundan Sonra Saatiniz; Saatli Bomba Olacak! Tek Tek Açıklandı… mask
Apple Watch Saati Olanlar Dikkat! Öyle Bir Özellik Geliyor Ki, Bundan Sonra Saatiniz; Saatli Bomba Olacak! Tek Tek Açıklandı…
WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı! mask
WhatsApp’tan Evli Çiftleri Boşandırmaya Yemin Etmiş Yeni Özellik! İptal Edilecek; Kimse Fark Edemeyecek! Düğmeye Bastı, Twitter Karıştı!
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL… mask
Yeni Asgari Ücret İle Alınabilecek En İyi Telefonlar Hangileri? 5.500 TL’ye Alınabilecek En İyi 7 Telefon! Samsung Galaxy A32 - 4.899 TL… General Mobile GM 22 Pro - 4.764 TL… Oppo A74 – 4.492 TL…
Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu! mask
Bluetooth Kulaklık Alacaklara Müjde Verildi! 440 Liradan 73 Liraya Düştü; Yetişen Alıyor… Sınırlı Sayıda Stok Sunuldu!
Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki… mask
Whatsapp'tan Evlere Ateş Salacak Yeni Özellik! Yuvaları Yıkmaya Karar Verdi; Boşanmalar Hızla Artabilir! Öyle Bir Şeye İmzasını Attı Ki…
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı! mask
Xiaomi Fiyatları Yarı Yarıya İndirdi! 2022 Model Telefonlar Resmen “Paran Sende Kalsın” Diyor! Fiyatları Kırıldı; Kampanya Başladı!
En Ucuz Televizyonlar ve Kampanyalar? 3.000 TL Altındaki En İyi ve En Kaliteli Televizyonlar Hangileri? İşte 3.000 TL’den Ucuz Televizyonlar! mask
En Ucuz Televizyonlar ve Kampanyalar? 3.000 TL Altındaki En İyi ve En Kaliteli Televizyonlar Hangileri? İşte 3.000 TL’den Ucuz Televizyonlar!
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı! mask
iPhone Telefon Kullananlara Kabus Gibi Haber! Bu Tarihten Sonra WhatsApp Kullanılmayacak; Sebebi Ortaya Çıktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
WhatsApp’tan Yuva Yıkacak Yeni Özellik! Eşler Birbirine Düşecek; Boşanmalar Artacak! “Yaktın Bizi WhatsApp!” Yorumlar Gırla Geliyor… mask
WhatsApp’tan Yuva Yıkacak Yeni Özellik! Eşler Birbirine Düşecek; Boşanmalar Artacak! “Yaktın Bizi WhatsApp!” Yorumlar Gırla Geliyor…
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kardeşiyle Şoku Yaşattı! “Ne Kardeş, Ne Akraba! Kapı Komşun Gibi!” Kimse Benzetemedi; Instagram Bu Görseli Konuşuyor… mask
Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Kardeşiyle Şoku Yaşattı! “Ne Kardeş, Ne Akraba! Kapı Komşun Gibi!” Kimse Benzetemedi; Instagram Bu Görseli Konuşuyor…
Seren Serengil’in Sahne Kıyafeti Olay Yarattı! “Kalçan Gözüküyor Ablam!” Yorumlar Gırla Geliyor; “Yanlışlıkla Olmuş Sil Sil Sil!” Neler Oluyor? mask
Seren Serengil’in Sahne Kıyafeti Olay Yarattı! “Kalçan Gözüküyor Ablam!” Yorumlar Gırla Geliyor; “Yanlışlıkla Olmuş Sil Sil Sil!” Neler Oluyor?
Serenay Sarıkaya Bikinileriyle Yine Yaktı Yıktı! “El İnsaf!” 9,4 Milyon Takipçisinin Yürekleri Hopladı! Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi… mask
Serenay Sarıkaya Bikinileriyle Yine Yaktı Yıktı! “El İnsaf!” 9,4 Milyon Takipçisinin Yürekleri Hopladı! Sosyal Medyanın Altını Üstüne Getirdi…
Parası Çok Olunca Aldatmayı Önemsemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hediye Alıp Affeden O Burçlar… mask
Parası Çok Olunca Aldatmayı Önemsemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hediye Alıp Affeden O Burçlar…
Birden Fazla Sevgilisi Olan Burçlar Belli Oldu! İşte Diğer Erkeklerin Hakkını Yiyen O Burçlar… mask
Birden Fazla Sevgilisi Olan Burçlar Belli Oldu! İşte Diğer Erkeklerin Hakkını Yiyen O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL