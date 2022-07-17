WhatsApp’tan Yuva Yıkacak Yeni Özellik Geliyor! Eşler Birbirine Düşecek; Boşanmalar Artacak! “Yaktın Bizi WhatsApp!” Yorumlar Gırla Geliyor…

Özellikle son zamanlarda ücretli abonelik üzerine çalıştığı öğrenilen mesaj uygulaması WhatsApp, ücretli aboneliğinden önce yeni özelliklerini duyurdu. Bir süredir talep edilen özelliklerini arka arkaya hizmete sokmaya hazırlanan WhatsApp’tan gelen son özellik tanıtımı ise, kafaları bir hayli karıştırdı. O özelliğe göre, kullanıcılar artık durumlarını çok farklı bir şekilde atabilecek! Peki, WhatsApp’a güncelleme mi geldi? WhatsApp’ın yeni özellikleri neler? WhatsApp 2.22.16.3 sürümü ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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