Petek Dinçöz’den Bomba Açıklama! Ebru Gündeş’in Eski Kocasıyla Anılıyordu; Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu! Neler Oluyor?
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, Amerika Miami’den döndü. Miami’ye taşınma sebebi olarak gösterilen Rıza Sarraf ile ilgili ilk kez konuşan Petek Dinçöz, Etiler’de karşılaştığı muhabirlere önemli açıklamalarda bulundu. İşte Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar...
Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, Amerika Miami’den döndü. Miami’ye taşınma sebebi olarak gösterilen Rıza Sarraf ile ilgili ilk kez konuşan Petek Dinçöz, Etiler’de karşılaştığı muhabirlere önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Petek Dinçöz ne dedi? Petek Dinçöz neden Amerika’ya taşındı? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 11:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.