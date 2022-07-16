- 16 Tem 2022 - 11:45 G: 16 Tem 2022 - 11:49

Petek Dinçöz’den Bomba Açıklama! Ebru Gündeş’in Eski Kocasıyla Anılıyordu; Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu! Neler Oluyor?

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, Amerika Miami’den döndü. Miami’ye taşınma sebebi olarak gösterilen Rıza Sarraf ile ilgili ilk kez konuşan Petek Dinçöz, Etiler’de karşılaştığı muhabirlere önemli açıklamalarda bulundu. İşte Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar...

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Petek Dinçöz, Amerika Miami’den döndü. Miami’ye taşınma sebebi olarak gösterilen Rıza Sarraf ile ilgili ilk kez konuşan Petek Dinçöz, Etiler’de karşılaştığı muhabirlere önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Petek Dinçöz ne dedi? Petek Dinçöz neden Amerika’ya taşındı? İşte, detaylar…

16 Tem 2022 - 11:45 - Magazin

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