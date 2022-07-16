Masterchef Danilo Zanna’dan Mehmet Şefi Çıldırtan Hamle! Şeflik Hayatı Bitiyordu; Yaka Paça Atılacaktı… “Şefim Ne Olur Az Dur!”
TV8 ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelmiş olan MasterChef Türkiye yarışması, bir kez daha sezona merhaba dedi. Şu an ilk eleme turu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde jüri üyelerinin arasını açacak olaylar yaşandı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelmiş olan MasterChef Türkiye yarışması, bir kez daha sezona merhaba dedi. Şu an ilk eleme turu ile seyirci karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde jüri üyelerinin arasını açacak olaylar yaşandı. Jüri üyesi Danilo Zanna’nın yaptığı bir hareket üzerine başlayan tartışma sonrasında diğer jüri üyeleri olan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, İtalyan Şef’e tepki gösterdi. Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jüri üyeleri neden tartıştı? İşte, detaylar…
16 Tem 2022 - 11:48 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.