Cennet Mahallesi Pembe’si Melek Baykal'ın Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Yanında Angelina Jolie Bile Sönük Kalıyormuş…” Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Televizyon ekranlarının usta isimlerinden biri olan Melek Baykal, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Melek Baykal’ın paylaştığı fotoğraf herkesin ağzını açık bıraktı. 19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal ile ilgili detaylar haberimizde...
Televizyon ekranlarının usta isimlerinden biri olan Melek Baykal, geçtiğimiz gün bir fotoğraf paylaştı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Melek Baykal’ın paylaştığı fotoğraf herkesin ağzını açık bıraktı. 19 yaşındaki halini paylaşan Melek Baykal, o haliyle herkesi şaşırtmayı başarırken, aynı zamanda ilginç yorumlarda aldı! Peki, Melek Baykal’ın gençlik halleri nasıl? Melek Baykal’ın gençlik hallerine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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17 Tem 2022 - 18:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.