Aleyna Tilki Çılgına Dönecek! Kariyer Hayatı Annesi Yüzünden Bitebilir… Hiç Acımadı; Arkasından Bıçakladı! Kızını Geçip Gidiyor…
Her yaptığı paylaşım ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez kızına rakip oldu. “Bergen’e Saygı” isimli albümde seslendirdiği parça ile herkesin gönlünde taht kuran Havva Öztel, “Albüm çıkarmayı düşünmüyorum” dediği müzik piyasasına iddialı bir adım attı. İşte detaylar...
Her yaptığı paylaşım ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez kızına rakip oldu. “Bergen’e Saygı” isimli albümde seslendirdiği parça ile herkesin gönlünde taht kuran Havva Öztel, “Albüm çıkarmayı düşünmüyorum” dediği müzik piyasasına iddialı bir adım attı. Havva Öztel’in ilk parçasını yayınlaması ise, sosyal medya platformlarında ilginç paylaşımların yapılmasına neden oldu! Peki, Havva Öztel, albüm mü çıkardı? Havva Öztel’in şarkısının adı ne, sözleri neler? İşte, detaylar…
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16 Tem 2022 - 12:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.