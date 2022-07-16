Aleyna Tilki Çılgına Dönecek! Kariyer Hayatı Annesi Yüzünden Bitebilir… Hiç Acımadı; Arkasından Bıçakladı! Kızını Geçip Gidiyor…

Her yaptığı paylaşım ile olay olmayı başaran Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez kızına rakip oldu. “Bergen’e Saygı” isimli albümde seslendirdiği parça ile herkesin gönlünde taht kuran Havva Öztel, “Albüm çıkarmayı düşünmüyorum” dediği müzik piyasasına iddialı bir adım attı. Havva Öztel’in ilk parçasını yayınlaması ise, sosyal medya platformlarında ilginç paylaşımların yapılmasına neden oldu! Peki, Havva Öztel, albüm mü çıkardı? Havva Öztel’in şarkısının adı ne, sözleri neler? İşte, detaylar…

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